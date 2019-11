Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nike : hausse de 11% du dividende trimestriel Cercle Finance • 15/11/2019 à 07:33









(CercleFinance.com) - Nike annonce que son conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,245 dollar par action de classes A ou B, représentant une hausse de 11%. Il sera mis en paiement le 2 janvier au profit des actionnaires enregistrés au 2 décembre. 'Cette hausse pour la 18eème année consécutive, combinée au programme de rachats d'actions pour 15 milliards de dollars sur quatre ans annoncé en 2018, reflètent notre confiance continue dans nos stratégies', commente Mark Parker, le PDG du géant des articles de sport.

Valeurs associées NIKE -B- NYSE -0.03%