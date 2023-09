Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nike: hausse de 1% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 10:08









(CercleFinance.com) - Nike a publié jeudi soir un BPA de 0,94 dollar pour son premier trimestre 2023-24, en hausse de 1%, avec une marge brute en repli de 10 points de base à 44,2% pour des revenus de 12,9 milliards, en croissance de 2% en données brutes comme hors effets de changes.



Le fournisseur d'articles de sport précise que sa marge brute 'a été pénalisée principalement par des coûts de produits plus élevés et une évolution défavorable dans les parités de changes, largement compensés par des mesures stratégiques sur les prix'.



Concernant ses revenus, ceux de la marque Nike ont augmenté de 3% en monnaies locales, une baisse observée en Amérique du Nord ayant été plus que compensée par des croissances dans les autres grandes régions du monde.





Valeurs associées NIKE -B- NYSE +0.23%