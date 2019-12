NIKE fait mieux que prévu au deuxième trimestre

(AOF) - Nike a publié jeudi soir ses résultats au titre du deuxième trimestre de son exercice fiscal 2020 (clos fin novembre). Ainsi, l'équipementier sportif a publié un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars sur la période, ou 70 cents par action, contre un bénéfice net de 847 millions de dollars, ou 52 cents par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet visait 58 cents par action. Pour sa part, le chiffre d'affaire s'établit à 10,3 milliards de dollars au deuxième trimestre de son exercice fiscal 2020, soit une hausse de 10% sur un an. Le marché attendait 10,1 milliards de dollars.