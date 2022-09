Nike face à une forte augmentation des stocks et un chute de ses marges

(AOF) - Nike dévissait de 9% dans les transactions hors séance. Le géant américain des chaussures et accessoires de sport a fait état de profits trimestriels légèrement supérieurs aux attentes mais a dévoilé une forte augmentation des stocks et de faibles marges. Au premier trimestre, clos fin août, son bénéfice net s'établit à 1,5 milliard de dollars et 93 cents par titre, contre 1,9 milliard et 1,16 dollar par action un an auparavant. Les ventes ont totalisé 12,7 milliards de dollars, contre 12,2 milliards.

La marge brute a chuté de 220 points de base à 44,3% et les stocks de Nike ressortent à 9,7 milliards de dollars, une augmentation de 44% par rapport à la période comparable de l'année précédente, en raison de ce que les dirigeants ont décrit comme "la volatilité continue de la chaîne d'approvisionnement, partiellement compensée par une forte demande des consommateurs au cours du trimestre.

Le groupe, qui a aussi averti d'un important impact potentiel du dollar plus fort, a indiqué que les efforts de réduction des prix pour éliminer les vêtements hors saison des entrepôts en Amérique du Nord réduiraient les marges brutes pour le reste de l'exercice.

"Nous prenons des mesures décisives pour éliminer les stocks excédentaires, en nous concentrant sur des poches spécifiques de produits saisonniers en retard, principalement dans les vêtements", a fait savoir la direction.

