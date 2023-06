Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nike: en retrait après une publication trimestrielle mitigée information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 15:38









(CercleFinance.com) - Nike recule de 3% en début de séance à Wall Street, après une publication au titre du quatrième trimestre comptable qualifiée de 'mitigée' par Wedbush, qui pointe des 'perspectives légères' affichées pour le trimestre en cours.



Le broker souligne que le fournisseur d'articles de sport prévoit des ventes stables ou en croissance dans le bas de la plage à un chiffre (alors que le consensus attendait le milieu de cette plage) et une marge brute en repli de 50-75 pb (au lieu d'une hausse de 100 pb).



Wedbush note cependant que sur le trimestre écoulé, Nike a réalisé un BPA globalement en ligne avec les attentes, à 0,66 dollar, et une croissance des ventes hors effets de changes de 8%, soit mieux que l'objectif implicite d'un taux dans le milieu de la plage à un chiffre.



'Nous pensons que la plupart des vents contraires figurent maintenant dans le rétroviseur (ou en sont proches) et attendrions une forte croissance du BPA à deux chiffres dans les années à venir', juge le broker, qui reste donc à 'surperformance' sur le titre.





