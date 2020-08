Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nike : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 19/08/2020 à 17:18









(CercleFinance.com) - Le titre Nike s'affiche en hausse de +2% ce mercredi, porté par l'analyste Susquehanna qui confirme son avis 'positif' sur celui-ci, appréciant les perspectives du géant du sport. Le broker revoit ainsi à la hausse son objectif de cours, passant de 130 à 150 dollars. 'Nous pensons que l'amélioration des tendances, les économies de coûts (...) conduiront Nike au-delà de son objectif de revenus de 50 milliards de dollars pour l'exercice 2023', indique Susquehanna.

Valeurs associées NIKE -B- NYSE +1.72%