Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nike: dividende trimestriel décidé pour début octobre information fournie par Cercle Finance • 05/08/2022 à 13:46









(CercleFinance.com) - Nike a indiqué jeudi soir que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel en espèces de 0,305 dollar par action sur ses titres de classes A et B, dividende payable le 3 octobre aux actionnaires qui seront enregistrés au 6 septembre.



Pour mémoire, le fournisseur d'articles de sport a publié fin juin un bénéfice net en baisse de 5% à 1,4 milliard de dollars au titre des trois derniers mois de son exercice 2021-22, soit un BPA de 0,90 dollar, pour des revenus en replie de 1% à 12,2 milliards.





Valeurs associées NIKE -B- NYSE 0.00%