Nike:des brokers réitèrent leurs avis après les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 23/03/2022 à 15:04

(CercleFinance.com) - Nike a publié lundi soir un bénéfice net en baisse de 4% à 1,4 milliard de dollars au titre de son troisième trimestre 2021-22, soit un BPA de 0,87 dollar, malgré une marge brute en augmentation de 100 points de base à 46,6%.



Le fournisseur d'articles de sport a vu ses revenus s'accroitre de 5% à 10,9 milliards de dollars. A taux de changes constants, ils ont progressé de 8%, tirés notamment par des ventes de Nike Direct en croissance de 17%.



Wedbush a réaffirmé son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 163 dollars, au lendemain de la publication par le fournisseur d'articles de sport d'un BPA de 0,87 dollar au titre de son troisième trimestre 2021-22, dépassant de 15 cents le consensus.



Le broker note aussi que la croissance des ventes de 8% à taux de changes constants s'est montrée supérieure à l'objectif du groupe (progression 'dans le bas de la plage à un chiffre') et que les attentes des analystes ont été battues dans l'ensemble des régions.



'Le plus grand poids sur le titre était la Chine, et cette région va dans la bonne direction', ajoute Wedbush, pour qui 'Nike demeure l'un des meilleurs dossiers de croissance en termes de qualité et de visibilité' parmi son espace de couverture.



Jefferies réaffirme également sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 185 dollars sur Nike, au lendemain des résultats trimestriels du fournisseur d'articles de sport, estimant qu'il 'existe un rapport risque/rendement favorable aux niveaux actuels'.



'Les résultats du troisième trimestre illustrent la force continue de la marque Nike, avec une demande du marché continuant de dépasser de manière significative l'offre de stocks disponible', souligne le broker.



'Les impacts sur la chaîne d'approvisionnement continueront probablement de freiner les marges et les ventes par rapport à la demande réelle et au pouvoir de fixation des prix ; cependant, les niveaux d'approvisionnement des stocks s'améliorent', poursuit-il.