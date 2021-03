Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nike : des analystes confirment leurs conseils Cercle Finance • 19/03/2021 à 17:14









(CercleFinance.com) - Le titre a publié selon les analystes des chiffres en dessous des attentes. La valeur est en repli de plus de 4% à la Bourse de News York. Des analystes restent cependant optimistes et confirment aujourd'hui leurs conseils à l'achat. Bank of America a réitéré vendredi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 165 dollars sur Nike suite à la parution des résultats trimestriels du fabricant américain d'articles de sport. S'il note que la croissance du chiffre d'affaires est ressortie très en-dessous des prévisions du marché, BofA étaye le phénomène par un encombrement des zones portuaires, ayant entraîné des retards de livraisons aux clients. Ce décalage signifie que Nike devrait rattraper le terrain perdu au cours du trimestre en cours, fait valoir l'intermédiaire, qui relève en conséquence sa prévision de bénéfice par action (BPA) annuel sur le groupe. 'Nous continuons de penser que Nike continue de profiter de solides produits emmenés en particulier par ses marques de chaussures classiques comme Air Force 1, Air Jordan 1 et Retro Jordan, et plus récemment les lignes Nike Blazer et Nike Dunk', conclut l'analyste. Credit Suisse a renouvelé également son opinion 'surperformance' sur Nike tout en relevant son objectif de cours de 162 à 176 dollars. S'il note que l'équipementier sportif a dévoilé une croissance de son chiffre d'affaires trimestriel très inférieur aux attentes (+3% contre +9% attendus par le consensus), le broker l'explique par une congestion des ports ayant mis sous pression activité en Amérique du Nord. Résultat, Nike a adressé en priorité ses stocks à destination de la vente directe aux consommateurs (DTC), mais s'attend à reprendre ses livraisons en faveur des grossistes dès ce trimestre, ce qui amène le groupe à revoir à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires annuel. 'Les difficultés rencontrées par Nike sur le troisième trimestre fiscal s'améliorent très vite et nous pensons que les objectifs établis pour le quatrième trimestre se révéleront particulièrement prudents', conclut-il.

