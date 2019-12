Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nike : consensus battu au 2e trimestre Cercle Finance • 20/12/2019 à 08:39









(CercleFinance.com) - Nike a publié jeudi soir un bénéfice net en hausse de 32% à 1,1 milliard de dollars au titre de son deuxième trimestre 2019-20, soit 70 cents par action, un BPA supérieur de 12 cents à l'estimation moyenne des analystes. Le fournisseur américain d'articles de sport a vu sa marge brute s'améliorer de 20 points de base à 44%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 10% à 10,3 milliards de dollars (+13% à taux de changes constants). Nike précise que des hausses de prix de vente et une expansion de marge brute chez Nike Direct et Converse ont été partiellement contrebalancées par des coûts de produits plus élevés, principalement en raison des hausses de droits de douanes en Amérique du Nord.

