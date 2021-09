Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nike : chute de -7%, révise ses prévisions de croissance information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 17:49









(CercleFinance.com) - Le titre chute de -7% après l'annonce des résultats. BofA Securities a ramené vendredi son objectif de cours sur Nike de 168 à 160 dollars suite à la présentation des résultats trimestriels du groupe, pourtant ressortis supérieurs aux attentes. En dépit de la vigueur actuelle de la demande, le fabricant d'articles de sport a été contraint de revoir à la baisse ses prévisions de croissance pour l'exercice en cours, uniquement en raison de problèmes liés à la chaîne logistique, fait valoir l'analyste. Dans sa note, BofA souligne en effet que 'Nike a perdu 10 semaines de production pour cause de fermetures d'usines au Vietnam avec des temps de transport vers les Etats-Unis qui ont doublé, passant de 40 à 80 jours'. Dans ces conditions, l'intermédiaire préfère maintenir un opinion 'neutre' sur le titre, estimant que son profil risque/rendement est bien équilibré aux niveaux actuels dans l'attente d'une meilleure visibilité sur les questions de logistique et sur la perspective d'un rebond de l'activité en Chine.

Valeurs associées NIKE -B- NYSE -6.23%