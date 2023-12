Nike, Bristol Myers Squibb... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb et Karuna Therapeutics ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de fusion définitif en vertu duquel BMS a accepté d'acquérir Karuna pour 330 dollars par action en espèces, soit une prime de 53,3%, pour une valeur totale des capitaux propres de 14 milliards de dollars. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés. Karuna est une société biopharmaceutique dont l'objectif est de découvrir, développer et fournir des médicaments transformateurs pour les personnes vivant avec des troubles psychiatriques et neurologiques.

Jeux vidéos

Les titres des éditeurs américains de jeux vidéo sont attendus en baisse à Wall Street alors que les autorités chinoises continuent de serrer la vis au secteur. Pékin a publié un projet de réglementation pour les jeux en ligne qui comprend des restrictions sur les incitations à jouer ou à dépenser plus en ligne, rapporte le Wall Street Journal. A la Bourse de Hong-Kong, l'action Tencent a chuté de plus de 12%. Les autorités chinoises se sont lancées ces dernières années dans une campagne visant à limiter le temps consacré par les chinois aux jeux vidéo.

Nike

L'équipementier sportif Nike devrait chuter à Wall Street après avoir abaissé ses prévisions annuelles de ventes. Il anticipe désormais une croissance d'environ 1% contre jusqu'à 5% auparavant. Cette nouvelle prévision "reflète l'augmentation des vents contraires macroéconomiques, en particulier en Chine et dans la région EMEA, (…) l'augmentation des promotions sur les places de marché et un dollar américain plus fort", a expliqué le Directeur financier, Matthew Friend lors de la conférence avec les analystes.

Occidental Petroleum

Berkshire Hathaway a récemment acquis de nouvelles actions Occidental Petroleum. Il a acheté 5,2 millions de titres, portant sa participation totale à 243,7 millions d'actions, soit 27,7% du capital du groupe pétrolier, selon un document déposé auprès de la SEC.

Outlook Therapeutics

Outlook Therapeutics est attendue en hausse en pré-marché à Wall Street après la publication de résultats en amélioration. La perte annuelle par action s’établit à 0,24 dollar contre 0,31 dollar il y a un an. Au 30 septembre 2023, Outlook Therapeutics disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 23,4 millions de dollars. La biotech s’efforce d'obtenir l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) pour la première formulation ophtalmique de bevacizumab pour le traitement des maladies de la rétine.