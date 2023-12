Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nike: BPA trimestriel accru de 21% et restructurations information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Nike a publié jeudi soir un BPA de 1,03 dollar pour son deuxième trimestre 2023-24, en hausse de 21%, avec une marge brute accrue de 1,7 point à 44,6% pour des revenus de 13,4 milliards, en croissance de 1% en données brutes et en baisse de 1% hors effets de changes.



Par ailleurs, le fournisseur d'articles de sport a annoncé de nouvelles mesures de restructurations, devant se traduire par des charges avant impôt entre 400 et 450 millions de dollars, qui seront principalement comptabilisées sur son troisième trimestre.



Plus largement, Nike a identifié des opportunités de jusqu'à deux milliards de dollars d'économies de coûts cumulées sur les trois prochaines années, pour 'nourrir la croissance future, accélérer l'innovation et soutenir la rentabilité à plus long terme'.





Valeurs associées NIKE -B- NYSE +0.85%