Nike : bond de 71% du bénéfice net au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Nike a publié jeudi soir un bénéfice net en bond de 71% à 1,4 milliard de dollars au titre de son troisième trimestre 2020-21, soit 90 cents par action, un BPA dépassant confortablement l'estimation moyenne des analystes. Le géant des articles de sport a vu sa marge brute s'améliorer de 1,3 point à 45,6% grâce à des prix pleins plus élevés en partie du fait du mix géographique, et ses revenus se sont accrus de 3% à 10,4 milliards de dollars (-1% hors effets de changes). Nike indique prévoir de reprendre ses rachats d'actions au cours de son quatrième trimestre comptable, dans le cadre du programme qui avait été suspendu en mars de l'année dernière pour maximiser la liquidité durant la pandémie de Covid-19.

