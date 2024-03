Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nike: bénéfice dilué par action de 0,77 $ au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 08:47









(CercleFinance.com) - Nike a publié hier après Bourse ses résultats financiers pour son troisième trimestre 2023/2024 clos le 29 février 2024. Les revenus du troisième trimestre ont légèrement augmenté à 12,4 milliards de dollars (+0,3%) contre 12,28 Mds$ attendus.



' L'entreprise a su stimuler la demande grâce aux rabais sur ses produits pendant les fêtes de fin d'année ' indique Invest Securities.



La marge brute a augmenté de 150 points de base à 44,8%, en prenant en compte une perte de 50 points de base due aux charges de restructuration.



Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 0,77 $, incluant 0,21 $ de frais de restructuration. Hors ces charges, le bénéfice dilué par action aurait été de 0,98 $ (contre 0,75$ attendus).



' Le consensus attend un CA 2024 de 51,75Mds$ (+1,0%) et un BNA ajusté de 3,60$ (+11,5%) ' indique Invest Securities.



' Nous sommes encouragés par les progrès que nous avons constatés, alors que nous construisons un cycle pluriannuel de nouvelles innovations ' a déclaré John Donahoe, président et chef de la direction de Nike.



Matthew Friend, vice-président exécutif et directeur financier de Nike a déclaré : ' Nos équipes se concentrent sur ce qui compte le plus pour revenir à une forte croissance. Nous prenons des mesures pour construire un Nike plus rapide et plus efficace et maximiser l'impact de notre nouveau cycle d'innovation. '





Valeurs associées NIKE -B- NYSE +0.55%