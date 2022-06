Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nike: baisse de 5% du bénéfice net au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 14:27









(CercleFinance.com) - Nike a publié lundi soir un bénéfice net en baisse de 5% à 1,4 milliard de dollars au titre des trois derniers mois de son exercice 2021-22, soit un BPA de 0,90 dollar, ainsi qu'une marge brute en retrait de 80 points de base à 45%.



Le fournisseur d'articles de sport a vu ses revenus se replier de 1% à 12,2 milliards de dollars. A taux de changes constants, ils ont progressé de 3%, tirés notamment par une croissance de 7% des ventes de Nike Direct grâce aux régions hors Amérique du Nord et Grande Chine.



'Depuis deux ans que nous accélérons nos ventes directes aux consommateurs, nous sommes mieux placés que jamais pour soutenir une croissance de long terme tout en servant les consommateurs directement à grande échelle', souligne le CFO Matt Friend.



Nike rappelle avoir autorisé au mois de juin, un nouveau programme de rachats d'actions pour 18 milliards de dollars sur quatre ans, remplaçant celui actuel de 15 milliards qui s'achèvera au cours de l'exercice 2022-23.





