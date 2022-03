Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nike: baisse de 4% du bénéfice net au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/03/2022 à 09:42









(CercleFinance.com) - Nike a publié lundi soir un bénéfice net en baisse de 4% à 1,4 milliard de dollars au titre de son troisième trimestre 2021-22, soit un BPA de 0,87 dollar, malgré une marge brute en augmentation de 100 points de base à 46,6%.



Le fournisseur d'articles de sport a vu ses revenus s'accroitre de 5% à 10,9 milliards de dollars. A taux de changes constants, ils ont progressé de 8%, tirés notamment par des ventes de Nike Direct en croissance de 17%.



'La demande sur les places de marché continue de dépasser considérablement l'offre de stocks disponible, avec une vigueur que nous observons dans toutes nos zones géographiques', commente son directeur financier Matt Friend.





