Nike: baisse de 27% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 08:00

(CercleFinance.com) - Nike a publié jeudi soir un BPA de 0,66 dollar pour son quatrième trimestre comptable, en baisse de 27%, avec une marge brute en retrait de 140 points de base à 43,6%, pour des revenus en croissance de 5% à 12,8 milliards de dollars (+8% hors effets de changes).



Le fournisseur d'articles de sport précise que sa marge brute a été pénalisée principalement par la hausse des coûts des intrants produits, de fret et de logistique, la hausse des démarques et des variations défavorables continues de changes.



'Nous avons fini l'année avec une croissance des revenus à changes constants au milieu de la plage des 10-20% et un marché vigoureux, jetant ainsi les bases d'une croissance durable et rentable au cours de l'exercice 2024 et au-delà', note le CFO Matthew Friend.