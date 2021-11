Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nike : augmentation de 11% du dividende trimestriel information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Nike annonce que son conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel en numéraire de 0,305 dollar par action sur ses actions ordinaires de classes A et B en circulation, soit une augmentation de 11% par rapport au dividende précédent. Le dividende déclaré ce jour est payable le 28 décembre aux actionnaires qui seront inscrits au 6 décembre. Il s'agit de la 20e année consécutive d'augmentation des dividendes pour le fournisseur d'articles de sport. 'Nike continue de stimuler sa croissance grâce à notre stratégie d'accélération du direct aux consommateurs, tout en générant de solides flux de trésorerie et en augmentant les rendements pour les actionnaires', a déclaré son CEO John Donahoe.

Valeurs associées NIKE -B- NYSE -0.26%