Nike annonce une hausse surprise de son chiffre d'affaires dans le cadre des efforts de redressement de son directeur général Hill

(Mise à jour des actions et ajout de détails de la publication) par Juveria Tabassum et Nicholas P. Brown

Nike NKE.N a fait état mardi d'une hausse surprise de son chiffre d'affaires au premier trimestre et d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes , les efforts de redressement de la célèbre marque de vêtements de sport gagnant du terrain en dépit des tarifs douaniers qui pèsent sur les marges.

Les actions ont augmenté de 3,4 % dans les échanges prolongés, la société ayant également réussi à se débarrasser d'une partie de ses stocks pléthoriques.

Nike s'attend désormais à ce que les droits de douane lui coûtent environ 1,5 milliard de dollars, contre 1 milliard de dollars prévu précédemment, et les dirigeants ont émis des commentaires prudents sur le rythme de l'amélioration.

"Nike a battu la barre basse fixée pour le BPA et a fait preuve d'une certaine solidité au niveau du commerce de gros, mais les fondamentaux sous-jacents sont encore fragiles. La faiblesse du commerce direct avec les consommateurs (DTC), la pression sur les marges et la mollesse de la Chine sont des feux jaunes clignotants", a déclaré David Bartosiak, stratège boursier chez Zacks Investment Research.

Alors que les revenus des grossistes ont renoué avec la croissance au cours du trimestre, augmentant de 5 % sur une base neutre en termes de devises, les marges sont toujours confrontées à une pression due à la hausse des coûts des produits en raison des droits de douane - Nike fabrique presque toutes ses chaussures dans des pays frappés par des droits de douane élevés sous l'égide du président américain Donald Trump.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise au premier trimestre a augmenté de 1 % en données brutes pour atteindre 11,72 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à une baisse de 5,1% à 11 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Nous avons encore du travail à faire pour mettre tous les sports, toutes les zones géographiques et tous les canaux sur la même voie alors que nous gérons un environnement opérationnel dynamique", a déclaré le directeur général Hill, un vétéran de Nike, dans un communiqué.

Hill, qui a pris les rênes de l'entreprise l'année dernière, s'est engagé à recentrer la marque sur les sports de base, comme la course à pied, après une série de trimestres médiocres, et à produire le type de produits de pointe pour lesquelsNike était réputée .

Les ventesen Grande Chine ont chuté pour le cinquième trimestre consécutif, Nike s'efforçant de stimuler la demande face à une concurrence féroce et à un faible appétit des consommateurs pour ses produits.

La société a également perdu des parts de marché au profit de rivaux plus jeunes tels que On ONON.N et Hoka DECK.N de Deckers , qui sont de plus en plus considérés comme plus excitants.

Matthew Friend , directeur financier de Nike , a déclaré que "les progrès ne seront pas linéaires, car les différentes dimensions de notre activité se rétablissent à des rythmes différents".

"Alors que nous faisons face à plusieurs vents contraires externes, nos équipes se concentrent sur l'exécution de ce que nous pouvons contrôler."

La marge brute de la société pour le trimestre clos le 31 août a diminué de 320 points de base pour atteindre 42,2 %, après une baisse de 440 points de base au cours du trimestre précédent.

Elle a annoncé un bénéfice par action de 49 cents pour le premier trimestre, dépassant largement les estimations de 27 cents, car elle a réussi à réduire ses niveaux de stocks au cours du trimestre.