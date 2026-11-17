L'équipementier sportif a présenté sa nouvelle stratégie "Full Stride Ahead", destinée à renouer avec une croissance rentable et durable, tout en confirmant ses prévisions pour l'exercice 2027. Les marchés sont visiblement convaincus : aux alentours de 16h à Paris, le titre progressait de plus de 3% à la Bourse de New York, vers 39,4 USD.

Nike ne cache pas ses ambitions : l'équipementier a la virgule vise une augmentation de son chiffre d'affaires d'environ 5 milliards de dollars d'ici l'exercice 2031, par rapport à 2027, dont 4 MdsUSD provenant des activités de sport de performance et 1 MdUSD des collections Sportswear. Il table également sur une marge opérationnelle de 12 à 14% et un bénéfice ajusté par action compris entre 3 et 3,50 dollars à cet horizon.

Pour atteindre ces objectifs, le groupe entend concentrer ses investissements sur cinq disciplines prioritaires : la course à pied, l'entraînement, le football, le basketball et les activités de plein air. Il prévoit également de renforcer ses marques Jordan et Converse, de développer des produits adaptés aux marchés locaux et d'accélérer l'innovation. Ses efforts porteront sur 23 pays prioritaires, qui, avec les activités ciblées, devraient contribuer à plus de 90% de la croissance de ses revenus d'ici 2031.

Nike compte parallèlement améliorer son efficacité opérationnelle en simplifiant ses processus, en adaptant sa chaîne d'approvisionnement et en utilisant davantage les données et l'intelligence artificielle. Son programme de productivité Pace devrait générer environ 2,5 MdsUSD d'économies annualisées d'ici 2031, pour des charges de mise en oeuvre estimées à 1,3 MdUSD avant impôts.

A plus court terme, la firme confirme anticiper pour 2027 un recul de son chiffre d'affaires de l'ordre de 7 à 9%, une marge opérationnelle ajustée d'environ 6% et un bénéfice ajusté par action compris entre 1,15 et 1,35 dollar. La baisse des ventes devrait s'atténuer en 2028, avant un retour à une croissance comparable à celle du marché en 2029, puis supérieure à celle-ci en 2030 et 2031.

Enfin, Nike prévoit de redistribuer environ 12 MdsUSD à ses actionnaires sous forme de dividendes sur la période 2027-2031.

RBC confirme son conseil

Réagissant à l'annonce de ce plan, RBC Capital Markets confirme son conseil "Performance en ligne avec le secteur" (Sector Perform) sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 39 USD.

Le broker estime que les objectifs financiers présentés par l'équipementier sportif à horizon 2031 sont "plus ambitieux qu'attendu". La marge opérationnelle visée entre 12 et 14% dépasse nettement le consensus de 9,4%, tandis que l'objectif de bénéfice par action, compris entre 3 et 3,5 USD, se situe environ 20% au-dessus des attentes du marché.

L'analyste considère toutefois que cette trajectoire repose sur un redressement des marges brutes et des économies de coûts dont les effets devraient surtout se matérialiser en fin de période. Ces ambitions laissent peu de marge pour de bonnes surprises à court et moyen terme, ce qui pourrait limiter le potentiel boursier du titre.

RBC souligne également que le redressement durable de Nike dépendra de la normalisation des stocks et des promotions, condition indispensable à la reprise des ventes à plein tarif et au succès des nouveaux lancements.