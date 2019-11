Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nike : a investi dans la société Handsfree Labs Cercle Finance • 21/11/2019 à 14:10









(CercleFinance.com) - Nike a investi - pour un montant non divulgué - dans Handsfree Labs, un pionnier de la technologie dans les chaussures basé à Utah, suite à la décision du fabricant de vêtements de sport de passer des accords avec de nouvelles entreprises de technologie. HandsFree Labs dispose d'un portefeuille de technologies de chaussure innovantes brevetées baptisées 'F.A.S.T.'. (Technologie de chaussure activée par le pied). Au-delà de l'investissement stratégique dans l'entreprise, Nike a également signé un partenariat exclusif de licence de propriété intellectuelle avec Handsfree.

Valeurs associées NIKE -B- NYSE -1.08%