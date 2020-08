Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Niikei : nouvel échec sous les 23.300 Cercle Finance • 26/08/2020 à 08:58









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (-0,03%) plafonne sous les 23.300. Le Nikkei risque de s'acheminer vers un scénario de double-top estival sous cette résistance si le Nikkei en restait là, mais pourrait également aller tester le zénith des 23.591 du 8 novembre 2019 sans valider un signal positif à moyen terme.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.03%