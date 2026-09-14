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Nigeria: entrée en Bourse de la méga-raffinerie Dangote
information fournie par AFP 14/09/2026 à 18:39
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Vue d'ensemble d'une unité d'hydrocrackage modéré à la raffinerie de pétrole Dangote, située dans le quartier d'Ibeju Lekki à Lagos (Nigeria), le 6 avril 2026 ( AFP / TOYIN ADEDOKUN )

Vue d'ensemble d'une unité d'hydrocrackage modéré à la raffinerie de pétrole Dangote, située dans le quartier d'Ibeju Lekki à Lagos (Nigeria), le 6 avril 2026 ( AFP / TOYIN ADEDOKUN )

L'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, a introduit en Bourse lundi matin sa méga-raffinerie de pétrole nigériane, "un jour historique" pour celui qui veut en faire la plus grande raffinerie au monde.

Avec sa capacité de 700.000 barils par jour, la raffinerie dépasse la demande intérieure en carburant du Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique avec ses plus de 240 millions d'habitants, et a commencé à exporter ses carburants à l'étranger il y a quelques mois.

La compagnie assure que la raffinerie est devenue le plus important fournisseur externe de carburant aviation pour l'Europe.

Mise en service il y a deux ans, elle est la plus grande raffinerie du continent et prévoit de plus que doubler sa capacité de production pour atteindre 1,4 million de barils par jour d'ici à 2028, ce qui en ferait la plus grande raffinerie au monde, dépassant ainsi la raffinerie indienne de Jamnagar.

"Aujourd'hui est un jour historique", a déclaré lundi matin Aliko Dangote depuis le siège de la Bourse nigériane à Lagos, la capitale économique du pays, juste avant l'entrée officielle de la raffinerie en Bourse.

"Aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de l'introduction en bourse d'une entreprise. Il s'agit de l'introduction en bourse d'une nouvelle possibilité pour le Nigeria, pour l'Afrique et pour la race noire", a affirmé l'homme le plus riche d'Afrique.

Les investisseurs pourront acquérir un minimum de 10 actions à 525 nairas, ce qui pourrait permettre de lever jusqu'à 2.150 milliards de nairas (1,4 milliard d'euros) pour 4,1 milliard d'actions.

Vif intérêt

M. Dangote estime que l'opération, qui se clôture le 13 octobre, sera la plus importante introduction en bourse de l'histoire africaine.

L'introduction en bourse vise jusqu'à 10 millions d'actionnaires à travers l'Afrique, y compris des personnes à revenus modestes.

"Nous estimons qu'un actif d'une telle ampleur ne devrait pas créer de la valeur pour seulement quelques personnes, il devrait en créer pour des millions de personnes", a déclaré M. Dangote.

Aliko Dangote établit un parallèle entre cet investissement et les géants américains Amazon et Microsoft, dont les premiers actionnaires ont vu la valeur de leurs placements croître de manière spectaculaire.

L'ouverture de lundi a enregistré un vif intérêt, plusieurs plateformes d'investissement comme Bamboo indiquant sur X qu'elles connaissaient "un trafic bien plus élevé que prévu de personnes tentant d'accéder à l'IPO de Dangote".

Selon lui, l'objectif est d'offrir aux Nigérians et aux Africains ordinaires la possibilité de détenir une participation dans ce qui serait le plus grand projet industriel du continent.

En juillet, la méga-raffinerie a obtenu 2,5 milliards de dollars d'investissement de la part d'investisseurs privés.

Située en périphérie de Lagos, la capitale économique du Nigeria, la raffinerie est devenue un élément majeur de l'empire économique de Dangote, qui s'étend du ciment et du sucre à la production d'engrais.

Dangote prévoit également de construire une raffinerie de pétrole d’une capacité de 700.000 barils par jour en Afrique de l’Est, à Lamu, sur la côte kényane.

L'Afrique importe actuellement plus de 70% de ses carburants raffinés.

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