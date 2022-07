NielsenIQ: crée un leader de l'information avec GfK information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 16:38

(CercleFinance.com) - NielsenIQ et GfK, deux leaders des services d'information mondiaux, ont annoncé aujourd'hui un accord définitif par lequel les sociétés prévoient de se combiner, créant ainsi de nouvelles capacités dans le secteur de la mesure de la consommation et de la vente au détail.



La combinaison rassemblera des données complémentaires et des actifs d'analyse pour fournir une vue complète des dépenses des acheteurs à travers une lecture totale du magasin, permettant aux clients d'anticiper les tendances et de réagir plus rapidement aux besoins et aux attentes des consommateurs. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.



'Avec GfK, nous avons l'opportunité d'influencer l'avenir de la mesure mondiale de la vente au détail et de la consommation - un avenir qui est rapide, agile et connecté', souligne Jim Peck, président exécutif et directeur général de NielsenIQ.



Avec cette transaction, Advent deviendra l'actionnaire majoritaire de l'entreprise combinée. Advent a acquis NielsenIQ dans le cadre d'une transaction conclue en 2021.



NIM a été l'actionnaire majoritaire de la société et restera l'un des principaux actionnaires de la nouvelle société combinée. Aux côtés de NIM, KKR restera investi dans l'entreprise combinée en tant qu'actionnaire minoritaire. La société d'investissement mondiale a privatisé GfK aux côtés de NIM en 2017 pour soutenir la transformation stratégique de GfK.



La transaction devrait être conclue plus tard cette année ou au début de l'année prochaine.