Niel, Pigasse et Zouari ont levé €300 millions pour leur SPAC

PARIS, 7 décembre (Reuters) - Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari ont annoncé lundi avoir levé 300 millions d'euros pour leur "SPAC", 2MX Organic, destiné à mener des acquisitions dans la production et la distribution de biens de consommation durable. La taille finale de l'offre est de 30 millions de titres au prix unitaire de 10 euros. "Au regard de la très forte demande émanant d'investisseurs de premier plan, en France et à l'étranger, l'offre initiale a été augmentée suite à l'exercice intégral de la clause d'extension", est-il écrit dans un communiqué. Les trois partenaires, qui ont annoncé le 29 novembre le lancement de ce "Special Purpose Acquisition Company", ont pour ambition de bâtir un acteur de premier plan européen dans la consommation responsable et durable en profitant du bond de la demande des consommateurs pour le bio. (Bertrand Boucey)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris -0.17% ILIAD Euronext Paris +0.34%