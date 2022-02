Nicox : Vyzulta commercialisé dans 7 territoires et approuvé dans 9 autres pays

(AOF) - Nicox gagne 4,95% à 2,12 euros. Le groupe pharmaceutique français a fait un point sur les approbations et la commercialisation de Vyzulta (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), licencié exclusivement par Nicox au niveau mondial à Bausch + Lomb.

Au 31 décembre 2021, Vyzulta était commercialisé dans 7 territoires : Etats-Unis (2017), Canada (2019), Argentine (2020), Mexique (2020), Hong Kong (2020), Taiwan (2021) et Ukraine (2021). VYZULTA est également approuvé dans 9 autres pays : Brésil, Colombie, Jordanie, Qatar, Singapour, Corée du Sud, Thailande, Turquie et Emirats arabes unis.

Vyzulta est indiqué aux Etats-Unis pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. Bausch + Lomb poursuit la soumission de demandes réglementaires dans des territoires où les données cliniques de l'approbation de mise sur le marché américain peuvent être utilisées pour une approbation par les autorités réglementaires de ces pays.

Le latanoprostene bunod, l'ingrédient actif pharmaceutique de Vyzulta, est une invention brevetée de Nicox et a été licencié à Bausch + Lomb en 2010.

Nicox rappelle que, selon les termes de l'accord de concession de licence exclusif avec Bausch + Lomb, il reçoit des redevances croissantes de 6% à 12% sur les ventes nettes mondiales de Vyzulta et est éligible à recevoir un paiement d'étape d'un montant de 20 millions de dollars lors de l'atteinte de ventes nettes de Vyzulta de 100 millions de dollars.

Nicox détient les brevets pour le latanoprostène bunod, et l'Office Américain des Brevets a récemment décidé que trois brevets américains portant sur des compositions de matières couvrant le latanoprostène bunod sont éligibles à une extension de leur durée, potentiellement jusqu'en 2030.

