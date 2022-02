Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nicox: vers un développement dans la sécheresse oculaire information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 15:52









(CercleFinance.com) - Nicox annonce que le développement futur du NCX 4251 sera axé sur la sécheresse oculaire, décision qui fait suite à des résultats post hoc encourageants de l'étude clinique de phase 2b Mississippi sur le NCX 4251 et à une réunion positive avec la FDA américaine.



Les résultats, annoncés le 30 novembre, suggèrent une efficacité du produit, administré une fois par jour dans la réduction de symptômes de sécheresse oculaire, chez des patients présentant un score plus élevé pour un signe clé de la sécheresse oculaire.



'Nous sommes en train de finaliser le protocole de la prochaine étude clinique avec nos consultants et prévoyons d'initier la prochaine étude clinique en 2023', précise Doug Hubatsch, EVP et chief scientific officer de la société d'ophtalmologie.





