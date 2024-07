Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nicox: un nouveau président au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 11:32









(CercleFinance.com) - Nicox a annoncé mardi la nomination de Damian Marron, un cadre britannique spécialisé dans les biotechnologies, au poste de président du conseil d'administration.



Le groupe français d'ophtalmologie précise que Damian Marron succède à

Jean-François Labbé, qui a décidé de prendre sa retraite à l'issue de son mandat.



Dans un communiqué, Nicox souligne que Damian Marron possède une vaste expérience du secteur, avec une spécialisation en immuno-oncologie, en thérapie cellulaire et en maladies orphelines.



Il est actuellement président du conseil d'administration de Circio Hodling, d'Imophoron et d'Indegra Therapeutics.



Le groupe informe par ailleurs que Marc Le Bozec, l'ancien directeur financier de Cellectis, a également rejoint son conseil d'administration, lui aussi en qualité d'administrateurs indépendant.



Le conseil d'administration est désormais composé de Damian Marron, en tant que président, de Gavin Spencer, directeur général, de Michele Garufi et de Marc Le Bozec.





