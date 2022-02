Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nicox: un brevet au Japon pour NCX 4251 information fournie par Cercle Finance • 22/02/2022 à 14:54









(CercleFinance.com) - Nicox annonce la délivrance par l'Office Japonais des Brevets d'un nouveau brevet qui couvre son candidat-médicament NCX 4251, au Japon jusqu'en 2040, brevet qui vient s'ajouter à un brevet européen de la même famille récemment délivré.



'Le brevet JP.7021301 couvre les suspensions ophtalmiques comprenant une forme spécifique de nanocristaux de propionate de fluticasone ainsi que le procédé de fabrication des suspensions ophtalmiques', précise le laboratoire pharmaceutique.



Le NCX 4251 est déjà couvert jusqu'en 2033 par des brevets d'une autre famille délivrés dans divers territoires dont les États-Unis, l'Europe, la Chine et le Japon. NCX 4251 est actuellement en développement pour le traitement de la sécheresse oculaire aux Etats-Unis.





Valeurs associées NICOX Euronext Paris +0.25%