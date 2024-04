Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nicox: trésorerie de 9,1 millions d'euros à fin mars information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - Nicox a annoncé lundi disposer de 9,1 millions d'euros de trésorerie au 31 mars, contre 11,9 millions à la fin 2023, ce qui lui permet d'assurer son financement au moins jusqu'en novembre 2024.



Le spécialiste de l'ophtalmologie dit actuellement examiner des options de financement supplémentaires, incluant des discussions sur le développement d'affaires qui pourraient fournir des capitaux non dilutifs.



En parallèle, la société biopharmaceutique travaille à la planification d'une levée de fonds sur les marchés boursiers.



La perte nette de Nicox sur l'ensemble de l'année 2023 s'est réduite à 20,9 millions d'euros, à comparer avec un manque à gagner de 31,3 millions sur l'ensemble de l'année 2022.



Son chiffre d'affaires sur l'exercice a progressé à 6,9 millions, essentiellement tiré de redevances pour concessions de ses brevets, contre 5,5 millions d'euros en 2022.



Sur le premier trimestre, son chiffre d'affaires a atteint 4,4 millions d'euros, contre 1,3 million d'euros au titre du premier trimestre 2023.



Au 31 mars, sa dette financière s'élevait à 20,6 millions d'euros, dont 19,4 millions d'euros de dette en cours auprès d'une filiale de BlackRock et 1,2 million de prêts garantis par l'Etat suite à la pandémie de Covid.



A la Bourse de Paris, l'action Nicox perdait 0,4%, ce qui porte à plus de 14% son repli depuis le début de l'année.





