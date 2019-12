NICOX : signature d'un accord sur Zerviate en Corée du Sud

(AOF) - Nicox a signé un accord de concession de licence exclusif avec Samil Pharmaceutical pour le développement et la commercialisation en Corée du Sud de sa solution Zerviate pour le traitement du prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques. Le groupe français pourrait recevoir des redevances de 10% sur les ventes nettes de Zerviate en Corée du Sud et un paiement d'étape de 5% sur les ventes nettes pour chaque année civile pour laquelle celles-ci excèderaient un montant d'environ 900 000 dollars.

Nicox recevra également des paiements à l'occasion de la signature du contrat, et potentiellement lors de l'approbation et du lancement commercial, lesquels représenteraient un montant au total d'environ 250 000 dollars.

Samil Pharmaceutical sera responsable, à ses frais, des activités de développement et de commercialisation de Zerviate en Corée du Sud. L'approbation de Zerviate dans ce territoire devrait nécessiter, au-delà du dossier approuvé d'autorisation de mise sur le marché américain (New Drug Application, NDA), un transfert des activités de fabrication et le développement pharmaceutique qui est associé.

En Corée du Sud, le marché pour la conjonctivite allergique a représenté près de 31 millions d'euros pour les 12 mois précédant le troisième trimestre 2019.