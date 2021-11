Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nicox : résultats post hoc positifs en sécheresse oculaire information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - Nicox fait part de résultats post hoc positifs dans son étude clinique de phase 2b Mississippi suggérant une efficacité du NCX 4251, administrée une fois par jour dans la réduction des symptômes de sécheresse oculaire dans un sous-groupe de patients. Ces résultats montrent des améliorations statistiquement significatives de plusieurs symptômes et des améliorations d'un signe clinique pour un sous-groupe de patients présentant un score plus élevé dans un signe clé de la sécheresse oculaire. Le produit s'est avéré sûr et bien toléré pendant les 14 jours de traitement sans événement indésirable grave. Les prochaines étapes de développement du NCX 4251 et leur calendrier seront annoncés à la suite d'une réunion avec la FDA américaine prévue début 2022.

Valeurs associées NICOX Euronext Paris -0.34%