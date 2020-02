Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nicox : protection du NCX 470 aux Etats-Unis jusqu'en 2039 Cercle Finance • 03/02/2020 à 13:17









(CercleFinance.com) - Nicox annonce qu'un brevet de formulation pour le NCX 470 a été délivré par le U.S. Patent and Trademark Office, prolongeant jusqu'en 2039 la protection aux Etats-Unis du NCX 470, nouvel analogue de bimatoprost donneur d'oxyde nitrique (NO) de seconde génération. Cette solution ophtalmique est destinée à la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire est le principal programme en développement clinique de Nicox. La société précise qu'une réunion de fin de phase 2 avec la FDA américaine est prévue au premier trimestre et que l'initiation de la première des deux études cliniques de phase 3 est attendue d'ici la fin du deuxième trimestre.

