NICOX : point sur l'avancement de l'étude clinique Mont Blanc dans le glaucome

(AOF) - Nicox SA a annoncé que plus de 40 sites cliniques sont opérationnels, et ce dès lepremier mois de l'étude de phase 3 Mont Blanc qui vise à évaluer le NCX 470 pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. NCX 470 est le nouvel analogue de bimatoprost donneur d'oxyde nitrique (NO) de deuxième génération de Nicox.

L'étude Mont Blanc est une étude internationale, en double insu, d'une durée de 3 mois, en groupes parallèles, avec un design adaptatif visant à évaluer l'efficacité et la sécurité de la solution ophtalmique de NCX 470 à 0,065% et à 0,1% par rapport à la solution ophtalmique de latanoprost à 0,005% chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.

"Suite aux résultats prometteurs de notre étude de phase 2 Dolomites, NCX 470 a le potentiel d'apporter une amélioration par rapport à la thérapie de référence actuelle pour les patients avec une PIO élevée. La sélection du dosage de NCX 470 dans la partie adaptative de l'étude devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2020, permettant ainsi de mener le reste de l'étude Mont Blanc et de démarrer notre seconde étude de phase 3 Denali en 2020 " a déclaré Tomas Navratil, PhD, EVP, Head of R&D du groupe Nicox et General Manager de Nicox Ophthalmics, Inc.

AOF - EN SAVOIR PLUS