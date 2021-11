Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nicox : obtention d'un brevet européen pour le NCX 4251 information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 08:48









(CercleFinance.com) - La société d'ophtalmologie Nicox annonce la délivrance par l'Office Européen des Brevets (OEB) du brevet EP 3,769,753 qui couvre jusqu'en 2040 le NCX 4251, candidat médicament en développement pour la blépharite. 'Ce brevet couvre les suspensions ophtalmiques comprenant une forme spécifique de nanocristaux de propionate de fluticasone ainsi que le procédé de fabrication des suspensions ophtalmiques', précise Nicox. Des demandes de brevet ayant le même objet sont en cours d'examen aux États-Unis, en Chine, au Japon et dans d'autres territoires. L'extension de la couverture du brevet pour le NCX 4251 s'ajoute aux brevets délivrés jusqu'en 2039 pour le NCX 470.

