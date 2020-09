Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nicox : nouvelle approbation pour Vyzulta Cercle Finance • 24/09/2020 à 10:22









(CercleFinance.com) - Nicox a annoncé jeudi que son partenaire Bausch + Lomb avait obtenu une approbation règlementaire en Ukraine pour la solution ophtalmique Vyzulta. Conséquence, ces gouttes indiquées pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome ou d'hypertension oculaire sont désormais approuvées dans sept pays, à savoir l'Argentine, le Canada, Hong Kong, le Mexique, Taiwan, l'Ukraine et les Etats-Unis. Au Canada, Vyzulta bénéficie depuis peu d'un remboursement public dans six nouvelles provinces, tandis qu'aux Etats-Unis, le taux de remboursement de Vyzulta a été augmenté, passant d'environ 30% à environ 45%, suite à une modification du régime Medicare. Pour mémoire, Nicox génère des revenus sur Vyzulta dans le cadre d'un accord de licence exclusif conclu avec Bausch & Lomb.

