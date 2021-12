Nicox: nomination d'un chief scientific officer information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 10:25

(CercleFinance.com) - Nicox annonce le recrutement de Doug Hubatsch, pour diriger ses activités de développement clinique et non clinique. En tant que chief scientific officer, il mettra en oeuvre la stratégie de recherche et de développement du groupe.



Doug Hubatsch sera membre du comité de direction de Nicox et reportera au PDG Michele Garufi. Il sera basé à Durham, en Caroline du Nord, au sein de la filiale américaine de Nicox, Nicox Ophthalmics Inc.



Avant de rejoindre le laboratoire d'ophtalmologie français, il a occupé chez Novartis Pharmaceuticals la fonction de global medical head for ocular surface disease and digital medicines au sein du département global medical affairs.