Nicox : nette hausse du chiffre d'affaires au troisième trimestre

(AOF) - Au 30 septembre 2021, Nicox disposait d'une trésorerie de 32,7 millions d'euros contre 36,5 millions au 30 juin 2021 et 47,2 millions au 31 décembre 2020. Le laboratoire pharmaceutique dispose de 12 mois de trésorerie sur la base du seul développement du NCX 470 (traitement contre le glaucome). Le chiffre d'affaire net pour le troisième trimestre 2021 est ressorti à 2,4 millions (dont 0,7 million de paiements de redevances nettes et 1,7 million de paiements relatifs à la conclusion d'accords de licence), contre 0,8 million un an plus tôt.

Ce dernier était constitué de paiements de redevances nettes et de paiements pour la conclusion d'accords de licence dans des marchés secondaires).

Au 30 septembre 2021, Nicox avait une dette financière de 18,1 millions, incluant 16,1 millions de financement obligataire conclu avec Kreos Capital en janvier 2019 et 2 millions de prêts garantis par l'Etat accordés en août 2020 dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.