Nicox: les fonctions de président et de DG dissociées

(CercleFinance.com) - Nicox a annoncé lundi son intention de dissocier les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle structure de gouvernance qui prendra effet le 1er juin.



Le spécialiste de l'ophtalmologie annonce que son conseil d'administration a nommé Andreas Segerros au poste de directeur général suite à sa décision de mettre fin au mandat de Michele Garufi, co-fondateur de Nicox et PDG depuis la création de l'entreprise en 1996.



Segerros - qui a été le responsable mondial de l'ophtalmologie chez Pharmacia - a notamment contribué au lancement de Xalatan, le premier médicament ophtalmique ayant généré plus d'un milliard de dollars.



La présidence du conseil d'administration a, elle, été confiée à Jean-François Labbé, administrateur et président du comité d'audit, une nomination qui nécessite toutefois une modification statutaire pour accroître la limite d'âge du président du conseil.



Dans l'intervalle, Michele Garufi restera président du conseil, dont il restera membre par la suite.





