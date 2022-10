Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nicox: le point d'activité rassure en partie information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 10:25









(CercleFinance.com) - Nicox évolue en hausse mercredi à la Bourse de Paris, les investisseurs saluant le point d'activité réalisé par la société d'ophtalmologie à l'issue de son troisième trimestre.



L'entreprise basée à Sophia Antipolis a annoncé ce matin que son chiffre d'affaires net s'était élevé à quelque 800.000 euros sur les trois mois écoulés, des revenus entièrement composés de paiements de redevances nettes.



A titre de comparaison, son chiffre d'affaires net pour le troisième trimestre 2021 était ressorti à 2,4 millions, dont environ 700.000 euros de paiements de redevances nettes et 1,7 million de paiements relatifs à la conclusion d'accords de licence.



Point positif, le nombre total de prescriptions de Vyzulta, la solution ophtalmique que la société licencie en exclusivité au niveau mondial à Bausch + Lomb, a augmenté de 37% aux Etats-Unis au troisième trimestre.



Au 30 septembre, la dette financière du groupe s'élevait à 20,6 millions d'euros, pour une trésorerie et équivalents de trésorerie de 25,6 millions d'euros, contre 42 millions fin 2021, un montant que la société considère comme suffisant pour se financer jusqu'à fin octobre 2023, sur la base du seul développement du NCX 470.



Les principaux résultats de l'étude clinique de phase 3 portant sur le NCX 470 chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire sont toujours attendus début novembre 2022.



A 10h20, l'action avance de 3% après avoir grimpé jusqu'à 3,5% plus tôt dans la matinée.





