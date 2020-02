NICOX : le NCX 470 protégé jusqu'en 2039 aux Etats-Unis

(AOF) - Nicox a annoncé qu'un "brevet de formulation" pour le NCX 470 a été délivré par le U.S. Patent and Trademark Office, prolongeant la protection du NCX 470 aux Etats-Unis jusqu'en 2039. NCX 470, un nouvel analogue de bimatoprost donneur d'oxyde nitrique (NO) de seconde génération, pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire est le principal programme en développement clinique de Nicox.

La solution ophtalmique de NCX 470 à 0,065% a démontré une non-infériorité et une supériorité statistique sur la solution ophtalmique de latanoprost à 0,005%, le leader du marché américain en termes de prescriptions d'analogues de prostaglandine, dans l'étude clinique Dolomites, une étude clinique de phase 2, de sécurité et d'efficacité, multicentrique, menée aux Etats-Unis.

Une réunion de fin de phase 2 avec la FDA américaine est prévue au premier trimestre 2020. L'initiation de la première des deux études cliniques de phase 3 (l'étude "Mont Blanc") est attendue d'ici la fin du deuxième trimestre 2020.

NCX 470 est protégé par un brevet couvrant sa composition de matière jusqu'en 2029, potentiellement éligible pour une extension jusqu'à 5 ans de la durée du brevet en fonction de la période d'examen réglementaire.

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.

Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.

Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.