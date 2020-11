Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nicox : lancement de Vyzulta en Argentine Cercle Finance • 23/11/2020 à 09:06









(CercleFinance.com) - Nicox annonce le lancement de Vyzulta (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), 0,024% en Argentine par son partenaire exclusif mondial Bausch + Lomb, l'approbation réglementaire de mise sur le marché dans ce pays ayant été obtenue en janvier 2020. Le produit est d'ores et déjà commercialisé aux Etats-Unis et au Canada et a reçu des approbations de mise sur le marché à Hong Kong, au Mexique, à Taiwan et en Ukraine pour la réduction de la pression intraoculaire. Selon l'accord de concession de licence, Nicox reçoit des redevances nettes croissantes de 6% à 12% sur les ventes mondiales de Vyzulta et des paiements d'étape potentiels pouvant atteindre 150 millions de dollars.

Valeurs associées NICOX Euronext Paris +3.42%