Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nicox: lancement d'une augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - L'action Nicox s'inscrit en baisse jeudi à la Bourse de Paris suite à l'annonce du lancement d'une augmentation de capital qui pourrait atteindre 3,8 millions d'euros.



Dans un communiqué, la société spécialisée dans l'ophtalmologie indique que cette levée de fonds est destinée à financer la poursuite du développement de NCX 470, son principal candidat.



Ce nouveau collyre, encore au stade expérimental, vise à réduire la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire



L'opération doit prendre la forme d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) sur la base d'une parité de cinq bons de souscription (ABSA) pour 19 actions existantes.



Le prix de souscription de 0,25 euro par action nouvelle fait apparaître une décote de presque 30% par rapport au cours de clôture d'hier soir.



Dans son communiqué, Nicox souligne que l'opération est garantie à hauteur d'environ 2,5 millions d'euros (soit 75,6% de l'augmentation de capital), dont un million d'euros par son partenaire chinois Ocumension.



Les principaux résultats de l'étude de Phase 3 que l'entreprise conduit actuellement avec Ocumension sont attendus dans le courant du second semestre 2025.



L'augmentation de capital lancée aujourd'hui devrait permettre à Nicox d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'au premier trimestre 2025.



Vers 11h20, le titre lâchait plus de 10% après avoir limité son repli pendant une grande partie de la matinée.





Valeurs associées NICOX 0.33 EUR Euronext Paris -6.74%