Nicox: la trésorerie se réduit, le titre plie

(CercleFinance.com) - Nicox chute lourdement ce mercredi à la Bourse de Paris après avoir fait état d'une réduction de sa trésorerie, alors même que les revenus de la société d'ophtalmologie commencent à décoller.



Après avoir ouvert en légère hausse, l'action s'est retournée à la baisse avant de creuser ses pertes pendant toute la matinée. A 14h30, la valeur décrochait de 8,8%, accusant l'une des plus fortes baisses du marché parisien.



Nicox a indiqué ce matin que sa position de trésorerie s'était établie à 21,4 millions d'euros au 31 mars, comparée à 27,7 millions d'euros à la fin 2022.



Sur la base seule du développement du NCX 470, son principal candidat, l'entreprise estime être financée jusqu'au deuxième trimestre 2024.



Côté revenus, son chiffre d'affaires net du premier trimestre s'est élevé à 0,8 million euros (entièrement composé de paiements de redevances nettes) contre 0,7 million (entièrement composé de paiements de redevances nettes) un an plus tôt.



La semaine dernière, Nicox s'était envolé de 25% en envolé en Bourse après avoir annoncé que son partenaire chinois avait soumis une demande d'autorisation de mise sur le marché en Chine pour Zerviate, un traitement du prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques.





