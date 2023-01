Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nicox: la trésorerie rassure, mais le C.A. reste limité information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 14:47









(CercleFinance.com) - Nicox évolue sans tendance claire mercredi à la Bourse de Paris, les analystes saluant la position de trésorerie de la société ophtalmologique mais relevant la faiblesse persistante de son chiffre d'affaires.



A 14h40, l'action grignote 0,2% après avoir pris jusqu'à 1,8% en début de matinée, mais aussi perdu près de 0,5% à la mi-séance.



Au 31 décembre 2022, le groupe disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 27,7 millions d'euros, contre 42 millions un an plus tôt et 25,6 millions au 30 septembre 2022.



En l'état, la société estime être financée jusqu'au deuxième trimestre 2024, exclusivement sur la base du développement du NCX 470.



Sa dette financière représente, elle, 20,5 millions d'euros dont 18,7 millions d'euros de financement obligataire accordé par Kreos Capital en 2019 et 1,8 million de prêts garantis par l'Etat accordés en 2020 dans le contexte de la pandémie de Covid-19.



Les analystes d'Invest Securities mettent toutefois en évidence un chiffre d'affaires 'qui peine toujours à décoller'.



Le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre s'est élevé à un million d'euros, entièrement composé de paiements de redevances nettes contre 3,5 millions d'euros pour le quatrième trimestre 2021.



Le chiffre d'affaires net sur l'ensemble de l'année 2022 ressort à 3,3 millions d'euros, entièrement composé de paiements de redevances nettes, contre 7,2 millions d'euros en 2021.





