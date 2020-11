NICOX : initiation de la deuxième étude de phase 3 pour le NCX 470 dans le glaucome

(AOF) - Nicox a initié de la deuxième étude clinique de phase 3 pour le NCX 470, l'étude Denali, visant à évaluer le NCX 470 pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. Les premiers patients ont été recrutés aux Etats-Unis le 9 novembre 2020.

Le NCX 470, principal candidat médicament en développement clinique de Nicox, est un nouvel analogue de bimatoprost donneur d'oxyde nitrique (NO) de seconde génération. L'étude Denali sera financée à parts égales par Nicox et Ocumension Therapeutics, partenaire exclusif pour le marché chinois et les marchés de Corée et d'Asie du Sud-Est.

L'étude Denali viendra, avec l'étude de phase 3 Mont Blanc, à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis et en Chine.

