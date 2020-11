Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nicox : initiation d'une étude de phase III dans le glaucome Cercle Finance • 10/11/2020 à 14:35









(CercleFinance.com) - Nicox fait part de l'initiation de la deuxième étude de phase III pour le NCX 470 dans le glaucome. Baptisée Denali, cette nouvelle étude randomisera plus de 650 patients dans des sites cliniques aux Etats-Unis et en Chine. Financée à parts égales par Nicox et Ocumension, elle viendra, avec l'étude Mont Blanc, à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché pour le NCX 470, principal candidat médicament en développement clinique de Nicox, aux Etats-Unis et en Chine. L'étude vise à évaluer le produit pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. Les premiers patients ont été recrutés aux Etats-Unis le 9 novembre.

Valeurs associées NICOX Euronext Paris +1.41%