Nicox: HBM Healthcare Investments passe sous les 5% information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 10:45









(CercleFinance.com) - HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 18 janvier, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Nicox et détenir 2.494.490 actions, soit 4,98% du capital et des droits de vote de cette société d'ophtalmologie.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Nicox sur le marché. Le déclarant a précisé détenir 400.000 BSA, exerçables jusqu'au 9 décembre 2026 et donnant le droit de souscrire à 340.000 actions nouvelles au prix unitaire par action de 3,21 euros.





Valeurs associées NICOX Euronext Paris -0.75%