NICOX : feu vert pour Vyzulta au Brésil

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

Vyzulta est désormais approuvé dans dix marchés : l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Colombie, la Corée du Sud, les États-Unis, Hong Kong, le Mexique, Taiwan et l'Ukraine.

"L'approbation au Brésil est la dixième approbation réglementaire pour Vyzulta. Nous poursuivons nos efforts sur l'obtention d'approbations réglementaires supplémentaires pour cette option thérapeutique majeure pour les personnes atteintes de glaucome afin de répondre à cet important besoin médical non satisfait" a déclaré Thomas J. Appio, President de Bausch + Lomb/International.

(AOF) - Bausch + Lomb, leader mondial en santé oculaire, et Nicox ont annoncé l'approbation réglementaire de Vyzulta (solution ophtalmique de latanoprostène bunod) par le Brazilian Health Regulatory Agency (ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Vyzulta est indiqué pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire aux Etats-Unis et dans d'autres territoires pour la même indication.

